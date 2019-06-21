Глава делегации РФ назвал ситуацию в Грузии спланированным госпереворотом

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Фото © Twitter/IrinaF

Сессия Международной ассамблеи православия (МАП), против которой выступили грузинские оппозиционные депутаты, была лишь предлогом для последовавшего за ней штурма грузинского парламента. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, председатель мероприятия, в беседе с каналом "360".

По его словам, ассамблея была использована в качестве повода для внутренних беспорядков, которые являются попыткой государственного переворота. Он отметил, что со своими коллегами буквально стал свидетелем того, как на улицы вышли многочисленные управляемые извне активисты с заранее напечатанными лозунгами и транспарантами.

При этом Гаврилов подчеркнул, что до этих событий в грузинские медиа был вброшен фейк, якобы он воевал в Абхазии. И отметил, что место в президиуме — кресло, которое было ему предоставлено и которое якобы послужило яблоком раздора — он занял в соответствии с регламентом, причём по предложению грузинской стороны.

Тем временем в самой Грузии акция протеста переросла в столкновения с полицией. По последним данным, пострадало более 50 человек.

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