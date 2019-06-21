Итальянского вице-премьера выдвинули на Нобелевскую премию мира

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выдвинут кандидатом на получение Нобелевской премии мира, инициатором предложения стала член правления партии "Альтернатива для Германии" Беатрикс фон Шторх, сообщает газета il Giornale.

— В качестве министра внутренних дел он сделал большой вклад в обеспечение безопасности и стабильности Европы. А закрыв итальянские границы [морские порты], остановил нелегальную миграцию в Европу, — цитирует политика издание.

Политик отметила, что "честная и решительная" политика Сальвини спасла тысячи жизней.

— Никто больше не тонет в Средиземноморье, и незаконный бизнес перевозки нелегалов пресечён, — сказала она.

С тех пор как чуть больше года назад Сальвини занял пост вице-премьера, количество прибывающих по морю в Италию мигрантов снизилось практически на 90% из-за запрета входа в итальянские порты судам с мигрантами.