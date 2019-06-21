С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5

Ракета-носитель Ariane 5 со спутниками Eutelsat 7-C и T-16 успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляция велась на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.
Старт состоялся в 0:43 по московскому времени.
Liftoff of an Ariane 5 rocket with two commercial TV broadcast satellites for AT&T and Eutelsat. https://t.co/7Z96SCDM2e pic.twitter.com/9n43wpSnFD— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) June 20, 2019
Спутник T-16 был построен Airbus Defence and Space, Eutelsat 7-C — компанией Maxar Technologies в Пало-Альто, Калифорния. Оба спутника будут находиться на геостационарной орбите.
Ariane-5 — европейская ракета-носитель, которая предназначена для выведения грузов на низкую околоземную орбиту.
Ракета Ariane 5 вывела на орбиту два спутника после потери связи с носителем
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