В работе Facebook Messenger зафиксирован сбой

Проблемы в работе Facebook Messenger наблюдаются в ночь на 21 июня в ряде стран. Об этом говорится на странице сервиса Downdetector.

Так, по данным сервиса, проблемы в работе приложения наблюдаются с 00:48 по московскому времени, чаще всего на сбои жалуются пользователи в Великобритании и США. Кроме того, с проблемами столкнулись жители Польши, Ирландии, Дании и других стран.

О сбоях в России пока не сообщается.

У большей части пользователей возникают неполадки с подключением к серверу. Примерно столько же людей не могут авторизоваться. Третьи же не могут получать сообщения.