Полицейский решил подать в суд на коллег, выстреливших в него

По его мнению, если бы он не был чернокожим, его делу уделили бы больше внимания.

В американском городе Сент-Луис (штат Миссури) полицейский подаёт в суд на своих коллег за то, что те его намеренно подстрелили, сообщает St. Louis Post-Dispatch.

Как рассказал Грин, в течение двух лет он не мог подать иск из-за отсутствия поддержки со стороны департамента полиции. По его мнению, в основе бездействия правоохранителей лежит расовая дискриминация. Стрелявший офицер полиции Кристофер Таннер принадлежит к европеоидной расе, а Грин — афроамериканец.

— Я бы не получил выстрел, — считает Грин.

По данным издания, 21 июня 2017 года офицер Милтон Грин находился рядом со своим домом, когда его подстрелили сотрудники полиции, которые преследовали виновников аварии на соседнем перекрёстке. Грин чинил автомобиль соседа, когда рядом с ним оказался один из подозреваемых.

Беглец собирался выстрелить в Грина и его соседа, однако полицейский направил на него пистолет с криком "Полиция! Брось пистолет!".

В иске отмечается, что нападавший скрылся, а Грина приняли за преступника. Он пытался объяснить другим сотрудникам полиции, что является их коллегой, однако Таннер произвёл выстрел и сделал офицера инвалидом.

Как считает Грин, в полиции не уделили должного внимания этому делу из-за расовой дискриминации.

— Если бы я был белым, я считаю, что обо мне бы позаботились, — отметил он.

Ранее чернокожий сотрудник Boeing подал в суд на работодателя за расовую дискриминацию.