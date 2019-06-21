Президент Гондураса развернул войска из-за акций протеста в стране

Накануне в рядах полицейских вспыхнул мятеж, некоторые сотрудники отказались выступить против митингующих.

На фоне массовых протестов жителей Гондураса против действующего правительства президент Хуан Орландо Эрнандес приказал развернуть на всей территории страны военные и полицейские подразделения. Об этом глава государства сообщил в своём твиттере.

— Было принято решение развернуть по всей стране подразделения вооружённых сил, полиции, разведки и других структур, которые подчиняются исполнительной власти, для того, чтобы гарантировать право на свободу передвижения, защиту частной государственной собственности и защиту населения, — написал он.

Введение военизированных патрулей стало ответом действующих властей на волнения в рядах полиции, особенно в спецподразделении по борьбе с беспорядками (DNFE), часть представителей которого заявили, что не выйдут на службу и присоединяются к народу до тех пор, пока не будут улучшены условия их труда.

#Honduras 🇭🇳

Police announces to the media that it's joining the fight against the #US-backed regime of Juan Orlando Hernandez. pic.twitter.com/L2Uc5mL1Ux — Enrico Ivanov ☦ (@Russ_Warrior) 20 июня 2019 г.

Примечательно, что прибывший на переговоры с протестующими сотрудниками директор Национальной полиции Гондураса Дэвид Моран не смог найти общего языка с коллегами, мероприятие было сорвано, а автомобиль руководителя был забросан гранатами со слезоточивым газом.

В то же время акции, проходящие в стране, зачастую имеют далеко не мирный характер, а узнавшие о забастовке полицейских протестующие перешли к более решительным действиям и помимо погромов стали также перекрывать улицы, нередко используя для этого горящие покрышки.

Акции протеста не утихают в республике уже несколько недель. Изначально они были направлены против предлагаемых реформ системы образования и здравоохранения. Когда протестующие учителя подожгли мэрию в столице, реформы всё же были отменены.

Однако, несмотря на это, протесты не утихли и вместо отмены реформ люди стали требовать изменений в правительстве, в частности отставки действующего главы государства.