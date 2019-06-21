Полиция разогнала протест перед зданием парламента Грузии

Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников масштабной акции.

Спецназ разогнал протестовавших перед зданием парламента в центре Тбилиси, применив специальную технику, трансляции с места вели грузинские телекомпании.

По информации грузинского Первого канала, которую приводит РИА "Новости", спецназ расчистил территорию, прилегающую к парламенту, однако митингующие пока не расходятся до конца. Полиция начала задерживать отошедших на другие улицы участников акций. По данным телеканала "Рустави 2", спецназ гонится за активистами по дворам.

Водомёты пока что стоят на проспекте около парламента, спецназ продолжает применять резиновые пули. Скорая помощь работает с пострадавшими, число которых, по последним данным, составило почти 70, из которых 38 — правоохранители.

Кроме того, по данным СМИ, среди пострадавших есть как минимум один журналист.

Напомним, причиной митинга стало участие депутата ГД РФ Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси, которое обернулось скандалом.