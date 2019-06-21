Названы города с самыми дорогими платьями на выпускной

Средняя цена наряда по России возросла на 11,1% за год и достигла четырёх тысяч рублей.

Самое дорогое выпускное платье можно купить в Воронеже, а самое дешёвое — в Ижевске, сообщил сервис "Авито" РИА "Новости".

Средняя стоимость выпускного платья в России в 2019 году возросла на 11,1% по сравнению с прошлым годом и достигла четырёх тысяч рублей. Кроме того, на 8% увеличился спрос на выпускные наряды.

— На растущий спрос не повлияло и увеличение стоимости платьев на 11,1% (до 4 тысяч рублей) в целом по стране и в 22 из 23 городов. Единственным исключением стал Волгоград, где цена снизилась на 2,9%, — сообщили в "Авито".

В Воронеже средняя цена платья составляет примерно 5,4 тысячи рублей, в то время как в Москве — 4,9 тысячи рублей. В Краснодаре и Ростове-на-Дону выпускной наряд в среднем стоит 4,6 тысячи. В Саратове и Самаре — 3,7 и 3,9 тысячи соответственно.

Дешевле всего выпускное платье обойдётся жителям Ижевска — в 2 тысячи рублей. В Екатеринбурге немного дороже — 2,2 тысячи, в Челябинске — 2,3 тысячи рублей.

Наряд для выпускного в Барнауле можно приобрести за 2,7 тысячи рублей, в Тольятти и Тюмени — за 2,8 тысячи, в Уфе — за 2,9 тысячи, в Санкт-Петербурге — за 3,1 тысячи рублей.

Как отметили в сервисе, активность родителей и выпускниц увеличивалась по мере приближения выпускного. С 12 по 20 мая зафиксирована наибольшая активность среди пользователей.

— Таким образом, аналитики обнаружили, что большинство старшеклассниц купили платья примерно в течение недели — за месяц до выпускного, — сообщили агентству в компании.

Ранее Лайф рассказал, сколько будет стоить платье на выпускной в Москве.