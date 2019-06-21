Президент Грузии осудила призыв Саакашвили к неподчинению

Политик напомнила бывшему главе страны о том, что он сейчас является гражданином другого государства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила слова экс-главы страны Михаила Саакашвили, который призвал присутствующих на протесте в Тбилиси полицейских не подчиняться властям. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке".

— Абсолютно неприемлемо, когда гражданин другого государства призывает "созданную им полицию" ... к неподчинению. И этот антиконституционный призыв транслируется общественным телевидением. Пришло время, чтобы государство отреагировало на все нарушения, — отметила она.

Политик добавила, что считает произошедшее в Тбилиси вредным для ценностей государства.

Перед этим Саакашвили в своём аккаунте в "Фейсбуке" призвал "созданную им полицию" не подчиняться руководству государства и "перейти на сторону народа".

Напомним, причиной митинга около здания парламента в Тбилиси стало участие депутата ГД РФ Сергея Гаврилова и прочих российских делегатов в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, которое обернулось скандалом. При этом сам Гаврилов счёл это лишь поводом для попытки госпереворота.