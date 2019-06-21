ООН прекратила поставки гумпомощи в Сану из-за разногласий с хуситами

По словам представителя организации, этому предшествовали "застопорившиеся длительные переговоры".

После нескольких неудач в переговорах с движением "Ансар Аллах" (хуситы) о контроле за распределением гумпомощи в столице Йемена — Сане, находящейся под их контролем, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН объявила о частичной приостановке своей работы.

— Мы приступили к частичной приостановке операций по доставке помощи в районы Йемена, находящиеся под контролем властей, базирующихся в Сане, — заявил официальный представитель ВПП Эрве Верхузел в Женеве.

Он отметил, что данное решение было "крайней мерой", к которой пришлось прибегнуть после "застопорившихся длительных переговоров" о вводе средств контроля за распределением помощи в стране. По словам Верхузела, кто-то хочет нажиться на поставках и намеренно уводит их от нуждающихся.

При этом он подчеркнул, что ВПП пыталась найти поддержку своего предложения ввести биометрический контроль за получающими помощь людьми, чтобы защитить наиболее нуждающихся, но это предложение не было услышано.

Операция ВПП будет приостановлена лишь на территории города Сана, что коснётся примерно 850 тысяч человек, однако вместе с этим программа предоставления питания недоедающим детям, беременным женщинам и кормящим матерям продолжит действовать.

С августа 2014 года на территории Йемена не утихает противостояние правительства и хуситов. Ситуация обострилась после марта 2015 года, когда произошло вторжение в страну коалиции во главе с Саудовской Аравией.