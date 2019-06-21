Путин пожелал российским выпускникам найти профессию по душе

По словам главы государства, лишь в этом случае человек сможет проявить лучшие качества и способности, а также принимать серьёзные решения.

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников страны с окончанием школы и порекомендовал им выбирать профессию и призвание по душе.

В обращении, размещённом 21 июня на сайте Кремля, президент указал, что школа была вторым домом для учеников прежде всего благодаря педагогам, заботившимся о школьниках и открывавшим им мир знаний, помогавшим найти и почувствовать свой талант, учившим быть достойными и порядочными людьми, ценить дружбу, преодолевать трудности.

Путин посоветовал выпускникам всегда помнить о своих учителях, помогать им и поддерживать их, потому что педагоги никогда не забудут своих учеников.

Российский лидер напомнил, что закончившим школу юношам и девушкам предстоит много забот.

Главное — определиться с профессией, поступить в учебное заведение, которое выбрали, и стать отличными, грамотными, востребованными специалистами. Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе президент России Владимир Путин

Глава государства уточнил, что, только выбрав дело по душе, человек сможет проявить лучшие качества и способности, сможет принимать серьёзные решения, вносить вклад в развитие государства.

Гордитесь нашей великой родиной, и она непременно будет гордиться вами, вашими достижениями, знаниями, открытиями, той молодой энергией, которая, убеждён, позволит вашему поколению вывести Россию на новые победные рубежи президент России Владимир Путин

Российский лидер призвал выпускников верить в себя, быть трудолюбивыми и настойчивыми, а также пожелал им удачи и успехов.