Летевший из Екатеринбурга в Тюмень самолёт успешно приземлился со второго раза

Судно было вынуждено вернуться в город отправления, где была сделана дозаправка.

Летевший в Тюмень самолёт ATR-72 авиакомпании Utair, который не смог приземлиться в пункте назначения 20 июня из-за грозы и вернулся в Екатеринбург, со второго раза совершил удачную посадку в Тюмени, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что задержка рейса составила почти три часа — самолёт должен был прибыть в Тюмень в 22:55 (20:55 по мск).

Воздушное судно покинуло екатеринбургский аэропорт Кольцово в 21:45 (19:45 мск) согласно расписанию и долетело до Тюмени. Пилот сообщил о начале посадки в сложных метеоусловиях, однако после нескольких неудачных попыток самолёт вернулся в Екатеринбург, где дозаправился и направился в Тюмень. На борту находилось около 30 пассажиров.