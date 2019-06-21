Пушков увидел в угрозах Трампа планы начать "свою" войну

Он напомнил о боевых действиях при предыдущих американских лидерах и усомнился в клятвах действующего президента США.

Российский сенатор Алексей Пушков оценил угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.

Ранее Трамп неоднозначно ответил на вопрос о том, собираются ли США атаковать Иран.

— Скоро узнаете, — так Трамп ответил на вопрос о возможности нанесения удара по Ирану.

По мнению российского сенатора, такое заявление говорит о том, что боевые действия против Ирана могут стать своеобразной "своей" войной Трампа, какие были у предыдущих лидеров США.

— У Клинтона — война в Югославии, у Буша-младшего сразу две войны — в Ираке и Афганистане, у Обамы — в Ливии, — отметил Пушков.

Он также поставил под сомнение так называемые клятвы Трампа о том, что он не собирается начинать новую войну.

— Цену этим клятвам "вы скоро узнаете", — отметил сенатор.

Ранее сообщалось об уничтожении Ираном американского беспилотника. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что эта восточная республика совершила "очень большую ошибку".