Пушков увидел в угрозах Трампа планы начать "свою" войну

Российский сенатор Алексей Пушков оценил угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.
Ранее Трамп неоднозначно ответил на вопрос о том, собираются ли США атаковать Иран.
— Скоро узнаете, — так Трамп ответил на вопрос о возможности нанесения удара по Ирану.
По мнению российского сенатора, такое заявление говорит о том, что боевые действия против Ирана могут стать своеобразной "своей" войной Трампа, какие были у предыдущих лидеров США.
— У Клинтона — война в Югославии, у Буша-младшего сразу две войны — в Ираке и Афганистане, у Обамы — в Ливии, — отметил Пушков.
Он также поставил под сомнение так называемые клятвы Трампа о том, что он не собирается начинать новую войну.
— Цену этим клятвам "вы скоро узнаете", — отметил сенатор.
Ранее сообщалось об уничтожении Ираном американского беспилотника. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что эта восточная республика совершила "очень большую ошибку".
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