Пользователи жалуются на сбои в работе Netflix

В нескольких странах по всему миру наблюдаются сбои в работе американского сервиса потокового вещания Netflix, следует из данных сервиса Downdetector.

— Проблемы в работе Netflix наблюдаются с 18:37 (01:37 мск. — Прим. Лайфа) по времени Восточного побережья США, — говорится в сообщении.

Чаще всего на проблемы с сервисом жалуются пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, а также жители Парижа и окрестностей. Также неполадки наблюдаются в Бразилии, Мексике, США и Канаде.

Наибольшее число жалоб связано со сложностями во время просмотра сайта Netflix — 51%, ещё 31% жалуются на отсутствие соединения. Ещё 17% пользователей испытывают сложности с просмотром видео.