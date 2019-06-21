На гавайской священной горе построят гигантский телескоп

На протяжении долгих лет строительство оспаривалось активистами, в том числе в судах.

Власти штата Гавайи (США) разрешили построить тридцатиметровый телескоп на священной горе Мауна-Кеа, почитаемой коренными жителями архипелага, заявил губернатор Дэвид Игэ, слова которого приводит РИА "Новости".

На протяжении долгих лет строительство оспаривалось активистами, в том числе в судах. Противники телескопа отмечали, что верования коренных гавайцев в планах строительства не учитываются. Но в 2018 году Верховный суд штата поддержал строительство телескопа.

На горе, к слову, уже работает большая обсерватория, включающая в себя несколько исследовательских центров.

Губернатор пообещал, что будет работать над тем, чтобы наука не мешала гавайской культуре и не уничтожала уникальность штата.

Телескоп обойдётся Соединённым Штатам почти в $1,5 млрд. В эксплуатацию его введут в 2027 году.

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