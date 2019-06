Джонни Депп спел песню из нового альбома своей рок-группы Hollywood Vampires

Американский актёр Джонни Депп, в последние годы всё активнее переходящий в разряд рок-музыкантов, выступил на концерте Джимми Киммела вместе со своей группой Hollywood Vampires и исполнил песню Дэвида Боуи Heroes, а также представил композицию из нового альбома группы.

Примечательно, что первая из названных композиций — это своего рода британская рок-классика 1977 года издания, которую Депп исполнил уже в виде "тяжёлой металлической баллады", сообщает журнал Rolling Stones.

Также музыкальный коллектив во время своего мини-концерта исполнил новый трек из своего будущего альбома Rise — I Want My Now. Пластинка должна выйти 21 июня и станет вторым полноформатным альбомом группы.

— Эти песни писал каждый из нас. И главное отличие нового альбома в том, что я не пытался изменить их. У каждого из нас своё видение, поэтому новый альбом будет звучать очень круто, — сказал вокалист группы Элис Купер.

Музыкальная группа Hollywood Vampires была основана в 2015 году Джонни Деппом, Элисом Купером и Джо Перри. По их словам, главная цель коллектива — возродить атмосферу существовавшего в 1970-х питейного клуба с аналогичным названием. Первый альбом группы состоял из кавер-версий хитов того времени.