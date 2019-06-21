Пентагон обвинил Москву в попытке изменить миропорядок

В ведомстве заявили, что Москва использует хаос и распространяет влияние за пределы своего ближнего зарубежья.

Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, раскритиковавших США за решение направить на Ближний Восток дополнительный военный контингент, сообщает CNBC.

Об этом сообщается в электронном письме подполковника из европейского подразделения Минобороны США по связям с общественностью Карлы Глисон, заявившей, что действия Вашингтона — не провокация, а лишь меры по укреплению обороны.

— Дополнительные войска нужны в целях обороны, чтобы противостоять угрозам в воздухе, на воде и на земле в ближневосточном регионе, — написала Глисон.

По её словам, Россия якобы "стремится пересмотреть миропорядок и отказаться от международной системы, которая обеспечивала мир на протяжении десятилетий". При этом подполковник также обвинила Москву в использовании хаоса и распространении влияния за пределы своего ближнего зарубежья.

Кроме того, Глисон добавила, что Ближний Восток играет для Вашингтона ключевую роль, в связи с чем Пентагон "поддерживает равновесие сил в регионе", борется с терроризмом и обеспечивает сохранность важных торговых маршрутов.

В последнее время отношения США и Ирана значительно ухудшились. Вашингтон ввёл жёсткие санкции против ключевых областей иранской экономики и продолжает усиливать давление. Заявленной целью США является "изменение поведения" республики.

20 июня в Корпусе стражей исламской революции рассказали, что беспилотник США был сбит в небе на юге Ирана, после того как вторгся в воздушное пространство республики. В свою очередь командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии Джозеф Гуастелла заявил, что в момент перехвата беспилотник был на большой высоте.