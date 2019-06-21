Премьер-министр Ирландии: Избрать папу римского легче, чем главу ЕК

Избрание папы римского бывает легче, чем согласование кандидатуры на пост главы Еврокомиссии (ЕК), заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.
Такое мнение он выразил в рамках саммита ЕС, оценивая нынешнюю ситуацию с согласованием кандидата на пост главы ЕК.
— Очень часто легче избрать папу, чем назначить кого-то на эти должности, — цитирует его ТАСС.
Варадкар также отметил, что "европейский политический процесс порой требует нескольких раундов".
Напомним, 20 июня глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что в Евросоюзе снова не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии. Следующее заседание по данному вопросу запланировано на 30 июня.
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