Премьер-министр Ирландии: Избрать папу римского легче, чем главу ЕК

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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Фото © Flickr / Tiocfaidh ár lá 1916

По словам Лео Варадкара, иногда политический процесс в Европе требует нескольких раундов.

Избрание папы римского бывает легче, чем согласование кандидатуры на пост главы Еврокомиссии (ЕК), заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Такое мнение он выразил в рамках саммита ЕС, оценивая нынешнюю ситуацию с согласованием кандидата на пост главы ЕК.

Очень часто легче избрать папу, чем назначить кого-то на эти должности, — цитирует его ТАСС.

Варадкар также отметил, что "европейский политический процесс порой требует нескольких раундов".

Напомним, 20 июня глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что в Евросоюзе снова не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии. Следующее заседание по данному вопросу запланировано на 30 июня.

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