Премьер Грузии: Зачинщикам массовых беспорядков придётся ответить

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что людям, устроившим массовые беспорядки в Тбилиси у здания парламента, придётся полностью ответить за попытку дестабилизации в государстве.

— Наша задача — деэскалация ситуации. Международное сообщество и дипломатический корпус проинформированы о том, как развивались процессы. Мы обещаем обществу, что этим людям полностью придётся ответить за организованные ими беспорядки и попытку дестабилизации. Мы хотим снова призвать общество к спокойствию. Власть защитит безопасность каждого гражданина и обеспечит общественный порядок, — сказал Бахтадзе в ходе брифинга.

Напомним, причиной митинга у дверей парламента в Тбилиси стало участие депутата ГД России Сергея Гаврилова и прочих российских делегатов в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, обернувшееся скандалом. При этом сам Гаврилов счёл произошедшее лишь поводом для попытки госпереворота.