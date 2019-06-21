The Black Eyed Peas собираются "оторваться по-настоящему" в Москве

Музыканты группы The Black Eyed Peas, которая станет хедлайнером фестиваля "Усадьба Jazz", очень рады снова оказаться в России и планируют "повеселиться вместе со всеми" на выступлении.

— Мы всегда хорошо проводим время в вашем городе, вы, русские, знаете, как отрываться по-настоящему! Так что на фестивале мы планируем повеселиться вместе со всеми, — приводит их слова агентство РИА "Новости".

Как ранее сообщал Лайф, фестиваль "Усадьба Jazz" в Москве в этом году состоится 22–23 июня в музее-заповеднике "Коломенское". На празднике выступят Нино Катамадзе, Azealia Banks, "Сплин", Eilenkrig Orchestra, Black Eyed Peas, Чулпан Хаматова и другие артисты.