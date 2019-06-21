Блогер Сардаров назовёт блюдо в своём кафе "Шаурмой для Путина"

Популярный блогер Амиран Сардаров, который прорекламировал шаурму в ходе прямой линии президента России Владимира Путина, назовёт одно из блюд в своём кафе "Шаурмой для Путина". Его слова приводит РИА "Новости".

— Это второй кейс после "Вятского кваса". Самая дорогая рекламная интеграция в мире. Обязательно назову "Шаурма для Путина", — отметил он.

Напомним, на прямой линии звучали как минимум три вопроса от популярных в Сети блогеров. Так, кумир многих подростков Катя Адушкина выразила заинтересованность экологическими вопросами. Дмитрий Гоблин Пучков спросил президента о возможности введения уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации. А автор блога "Дневник хача" Амиран Сардаров спросил о надёжном Рунете. И пригласил всех на шаурму.

"Путин красавчик". Ведущий "Дневника хача" ответил хейтерам