Президент Грузии назвала Россию "врагом" и обвинила в организации протестов

По заверениям политика, раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме Москвы.

На фоне протестов, прокатившихся 20 июня по центру Тбилиси, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Москва заинтересована в обеспечении внутреннего противостояния в стране.

— Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, вероятно, на сегодняшний день может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы повторить, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме РФ, и сегодня это её самое опытное оружие, — заявила президент в своём фейсбуке.

По словам политика, те, кто поощряет внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают "российскую политику".

Напомним, причиной митинга у дверей парламента в Тбилиси послужило участие депутата Государственной думы России Сергея Гаврилова и прочих российских делегатов в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, обернувшееся скандалом. При этом сам Гаврилов счёл произошедшее лишь поводом для попытки государственного переворота.

В результате протестов пострадало более 50 человек, включая 38 полицейских и одного журналиста. Премьер-министр Грузии пообещал наказать зачинщиков митинга.