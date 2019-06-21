Правительство собирается запретить травмирование животных в цирках

Кроме того, разработаны условия содержания зверей и требования по уходу к каждому отдельному виду.

Дрессировщикам могут запретить использовать во время тренировок вспомогательные средства, которые причиняют травмы или боль, а дрессировки в сутки не должно быть более пяти часов, информирует РИА "Новости" со ссылкой на проект постановления правительства.

— При обучении (дрессировке) животное не должно дрессироваться таким образом, чтобы это причинило вред его здоровью и благополучию, вызывало состояние стресса. Обучение (дрессировка) с дрессировщиком (тренером) для избежания развития стресса у животных должно быть не более 5 часов в сутки, — сказано в документе.

При этом допустимо использовать только методы положительного подкрепления, например, поощрять животное. При этом нельзя заставлять превышать его естественные способности или силу.

Кроме того, запрещается использовать лекарственные препараты или иные вещества, которые каким-либо образом воздействуют на состояние животного, в целях добавления зрелищности представлениям.

Также в проекте уточняются условия содержания в цирках, зоопарках и дельфинариях, а для каждого вида разработаны требования по уходу.

Ранее сообщалось, что в Словакии полностью запретили использование диких животных в цирках и рекламных шоу.