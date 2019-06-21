В Москве открыли четыре новые станции метро

Возле станций "Филатов луг", "Прокшино" и "Коммунарка" заработали перехватывающие парковки.

В Москве накануне, 20 июня, открыли четыре новые станции Сокольнической линии подземки: "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка". Об этом сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин выразил надежду, что продление ветки до Коммунарки позволит значительно помочь в разрешении транспортной проблемы.

Также Собянин отметил, что в рамках второго этапа от Большой кольцевой линии до Троицка и Коммунарки будет проведена отдельная линия метро.

При этом первый замглавы Департамента строительства Москвы Пётр Аксёнов рассказал, что жители Коммунарки после открытия станции смогут добраться до центра столицы за 40–45 минут.

Отметим, возле станций "Филатов луг", "Прокшино" и "Коммунарка" заработали перехватывающие парковки, их общая вместимость составила более 3,7 тысячи мест, из них более 370 — для инвалидов.