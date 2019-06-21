Apple отзывает MacBook Pro из-за неполадок с батареями

Аккумуляторы в 15-дюймовых моделях с Retina-дисплеем могут перегреться и создать угрозу пожарной безопасности.

Компания Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, доступных к продаже в 2015–2017 годах, из-за возможности возгорания батареи, сообщается на официальном сайте корпорации.

Ноутбуки в 15 дюймов с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года, признаны наиболее потенциально уязвимыми моделями.

— Apple установили, что у ряда моделей раннего поколения 15-дюймовых MacBook Pro батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности, — сказано в сообщении компании.

На официальном сайте Apple пользователи могут проверить по серийному номеру, если их ноутбук находится в зоне риска. В случае неисправности клиентам бесплатно заменят батарею.

Ранее сообщалось, что компания Apple закрыла доступ к своему онлайн-магазину для владельцев старых моделей MacBook.