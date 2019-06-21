Семьям погибших пилотов "Эскадрильи героев" выплатили по миллиону компенсации

Семьям лётчиков, погибших при крушении самолёта Як-18 в Хабаровском крае, были выплачены компенсации по одному миллиону рублей. Об этом сообщает ТАСС.

— Членам семей погибших в авиакатастрофе в селе Калинка выплачены единовременные пособия. Из резервного фонда Правительства Хабаровского края на выплаты гражданам выделено было 2 млн рублей. Деньги доведены до людей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из семей проживает в другом регионе, им деньги были высланы почтой.

Ранее Лайф сообщал, что в Хабаровском крае потерпел крушение самолёт Як-18, на борту которого находился владелец машины Сергей Ланкин и президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин, оба погибли. Позже появилось видео с места падения.

Левшин был организатором акции "Эскадрилья героев", в рамках которой самолёты с размещёнными на их фюзеляжами фотографиями военных лётчиков должны были пролететь над Хабаровском. Из-за трагедии акцию, которая должна была пройти в третий раз, отменили.