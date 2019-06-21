СМИ: В Тбилиси демонстранты устроили погром офиса правящей партии

Участники протеста в Тбилиси устроили погром в офисе правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" на проспекте Руставели. Кадры происшествия опубликовал Первый канал Общественного вещателя Грузии в пятницу, 21 июня.
Кроме того, протестующие сожгли партийные флаги "Грузинской мечты", а также повредили машины на улице Руставели.
Напомним, 20 июня несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре грузинского Тбилиси с требованием об отставке главы МВД и председателя парламента. Участники акции также предприняли попытку штурма здания. Сотрудники полиции разогнали митинг, использовав слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. По предварительным данным, пострадало не менее 52 человек, в числе которых 38 полицейских.
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