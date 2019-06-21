В Эквадоре освободили из-под стражи шведского фигуранта дела WikiLeaks

Вместо ареста Бини должен будет каждую неделю приходить в суд, чтобы отчитаться о местоположении.

Суд в провинции Пичинча (Эквадор) удовлетворил ходатайство об освобождении из-под стражи шведского подданного Уле Бини, считающегося соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом информирует El Comercio.

Согласно постановлению, вместо ареста Бини должен будет каждую неделю приходить в суд, чтобы отчитаться о местоположении. На свободу швед выйдет уже сегодня.

Бини задержали 11 апреля в аэропорту Кито по подозрению во взломе правительственного банка данных. Согласно заявлению главы Министерства внутренних дел Эквадора Марии Паулы Ромо, он "способствовал попыткам дестабилизации ситуации в государстве с целью нанести ущерб властям".

По данным СМИ, соратник Ассанжа принимал участие в разработке ПО для сайта WikiLeaks.

11 апреля Эквадор лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища в своём посольстве в Лондоне, после чего его арестовала полиция Великобритании.