Оппозиция Грузии призвала возобновить акцию протеста в Тбилиси

На данный момент проспект Руставели и прилегающая к зданию грузинского парламента территория зачищена и охраняется полицией.

Председатель оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе призвал своих сторонников возобновить акцию протеста в центре столицы страны Тбилиси в пятницу в 19:00 (18:00 по московскому времени).

— Призываю всех снова собраться сегодня в 19:00. Будем требовать адекватных действий от руководства. Власти должны начать говорить, хватит терпеть всё это, — сказал Вашадзе.

По его словам, митингующие не стали бы штурмовать здание парламента, если бы были учтены требования оппозиционных движений об отставке спикера парламента и главы Министерства внутренних дел.

Сейчас проспект Руставели и прилегающая к зданию грузинского парламента территория зачищены и охраняются полицией.

Протесты захлестнули Тбилиси 20 июня, митингующие выступили против участия делегатов из РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днём радикалы уже захватывали здание парламента, где были российские представители, вечером они снова попытались прорваться туда. К ним присоединилась оппозиция с требованием отставки правительства. В ходе акции пострадали, по разным данным, от 50 до 70 человек.

В МИД России в свою очередь указали, что Москва возмущена действиями радикалов, которые сорвали работу Генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия грузинского руководства при проведении сессии противоречат нормам проведения таких мероприятий.

Президент Грузии назвала Россию "врагом" и обвинила в организации протестов