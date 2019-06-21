СМИ: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем передумал

Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооружённые силы этой республики сбили американский беспилотник, но позже отменил их. Об этом информирует газета The New York Times.

По данным издания, американский лидер "первоначально одобрил удары в Иране по небольшому числу целей, таких как радиолокационная станция и ракетные батареи". Но позже эти планы были отменены.

20 июня в Корпусе стражей исламской революции сообщили, что американский беспилотник США был сбит в небе на юге Ирана, поскольку вторгся в воздушное пространство страны. В свою очередь в Вашингтоне заявили, что на момент перехвата беспилотник находился на большой высоте.