Злоумышленники освоили новый способ слива личных данных пользователей

Такой формат почти не использовался в 2018 году и не привлекал внимания экспертов.

Новый способ слива личных данных пользователей приобретает популярность у злоумышленников: они фотографируют информацию с экрана компьютера на смартфон и потом размещают её в скрытой сети DarkNet. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование каналов инсайдерских сливов, проведённое компанией по защите данных DeviceLock.

Такой простой способ вывода данных объясняется тем, что защитные DLP-системы часто фиксируют скачивание баз на карту памяти или в "облако", однако не способны выявить фотографирование экрана. Такой формат почти не использовался в 2018 году и не привлекал внимания экспертов.

Абсолютным лидером среди каналов слива данных по-прежнему, как и в 2018 году, остались выгрузки из корпоративных систем на внешние носители.

Согласно исследованию DeviceLock, более 70% утечек происходят в B2C-компаниях, в том числе в МФО, розничных банках и операторах связи. 20% слива данных были зафиксированы в B2B-компаниях (облачные сервисы или маркетплейсы услуг).