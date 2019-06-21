Истребители России дважды за неделю поднялись в воздух для защиты границ

Разведывательную деятельность вдоль российских границ за неделю вели 15 летательных аппаратов, об этом свидетельствует инфографика, опубликованная газетой Вооружённых сил РФ "Красная звезда".
За эту неделю российские истребители дважды поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы государства.
Как отмечается, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 американских бомбардировщиков
В Минобороны заявили, что бомбардировщики РФ не нарушали воздушных границ Японии
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