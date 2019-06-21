Истребители России дважды за неделю поднялись в воздух для защиты границ

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Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Нарушений воздушного пространства Российской Федерации в результате допущено не было.

Разведывательную деятельность вдоль российских границ за неделю вели 15 летательных аппаратов, об этом свидетельствует инфографика, опубликованная газетой Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

За эту неделю российские истребители дважды поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы государства.

Как отмечается, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

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