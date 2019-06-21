Назван самый смертоносный вид рака в России

По итогам 2018 года самый высокий показатель летальности среди россиян фиксировался при раке поджелудочной железы. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
По информации ведомства, при таком диагнозе 39,9% случаев заканчивались смертью пациента. Вторым по смертоносности стал рак печени и внутрипечёночных протоков — 38,4%. Третий в списке рак пищевода — 29,9% смертей.
Также высокий коэффициент смертности фиксируется при злокачественных новообразованиях в трахее, бронхах и лёгких — 21,9%. Высокий показатель летальности наблюдается и при раке глотки — 17,3%.
Самые низкие же показатели при раке молочной железы — 3%, матки — 2,2%, губы — 1%, щитовидной железы — 0,6%. Самый низкий процент смертей был зафиксирован при раке кожи (кроме меланомы) — 0,4%.
Отмечается, что в 2018 году в России на диспансерном учёте состояли 3,7 млн человек с онкологическими заболеваниями.
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