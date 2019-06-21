В Росгвардии рассказали о формировании бригады охраны Крымского моста

В пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) рассказали, что в бригаду, предназначенную для охраны Крымского моста, входит морской спецотряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения.
— Сформированная бригада... предназначена для выполнения целого комплекса боевых задач, — цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы.
В ведомстве отметили, что главной задачей является охрана моста через Керченский пролив, "для этого в бригаде и сформирован морской отряд".
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