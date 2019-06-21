Фотоловушки в Приморье запечатлели скрытного леопарда Памелу с котёнком

На всех сериях снимков десятимесячный детёныш повторял движения и позы своей матери.

Учёные в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье сделали серию снимков самки леопарда — "крестницы" актрисы Памелы Андерсон Leo 38F в сопровождении её котёнка, информирует учреждение.

— Очередная проверка камер на "Земле леопарда" принесла новые данные о жизни скрытной матери и её котёнка. За первое полугодие Памела два раза отметилась перед объективами фотоловушек, и оба раза её сопровождал котёнок. Интересно, что на всех сериях детёныш повторял движения и позы матери. Так, во втором случае, следуя по пятам за Leo 38F, малыш оставил запаховую метку в том же месте, что и она, — поясняется в сообщении.

Учёные указали, что повторение за матерью — естественная форма обучения у животных. Котята учатся обмену метками, выслеживанию добычи, охоте на примере мамы. Нередко на снимках можно увидеть, как детёныши ходят за матерями след в след.

На последних снимках детёнышу Leo 38F примерно десять месяцев. Его пол пока не установлен. Ожидается, что до конца года он отделится от самки и приступит к самостоятельной жизни.