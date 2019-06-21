Учёный рассказал, когда выпустят вторую группу животных из "китовой тюрьмы"

Отправка следующей группы животных из "китовой тюрьмы" к месту выпуска в Охотском море состоится не ранее, чем туда будет доставлена первая группа, животные чувствуют себя хорошо, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

— В скором времени (отправят)... Надо, чтобы как минимум эту партию доставили на место. Одновременно транспортировать не будут, — приводит агентство слова собеседника.

20 июня первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска. В пятницу грузовики прибудут в Хабаровск для смены воды в контейнерах. Состояние животных ветеринары оценили как хорошее.

Операция по выпуску всех животных будет завершена до октября.

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