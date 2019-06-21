Синоптики пообещали "не по сезону" тёплую погоду в Москве 21 июня

Только к вечеру, с приближением атмосферного фронта, с северо-запада потянутся более плотные облака.

В Москве сегодня, 21 июня, ожидается переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает погодный центр "Фобос".

— Сегодня регион будет оставаться под опекой относительно погожего и не по сезону тёплого антициклона. Только к вечеру, с приближением атмосферного фронта, с северо-запада потянутся более плотные облака кучевых форм и кое-где могут пройти скоротечные грозовые дожди, — говорится в сообщении, размещённом на сайте метеоцентра.

Температура воздуха днём в Москве составит +28...+30 °С, в Московской области будет +26...+31 °С. Ветер ожидается юго-западный, 3–8 м/с, при грозе возможны порывы. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

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