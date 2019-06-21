ВЭБ подал в арбитражный суд Стокгольма иск против Украины

Российская сторона обвинила Киев в нарушении гарантий, предоставленных в инвестиционном соглашении.

Госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск против Украины с требованием возместить все убытки своей дочерней кредитной организации — Проминвестбанка. Об этом сообщает пресс-служба ВЭБ.

— Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию и ВЭБ взыщет с Украины все причинённые банку убытки, — заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ Игорь Краснов.

Он подчеркнул, что украинские власти нарушили все гарантии, которые предоставили в соглашении с Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.

В госкорпорации напомнили, что ВЭБ приобрёл акции Проминвестбанка в 2008 году и вложил в его развитие более 2,7 миллиарда долларов. Украина в марте 2017 года ввела санкции против всех пяти работавших в стране структур российских госбанков, в том числе против дочки ВЭБ, запретив им любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.