Продюсера Иосифа Пригожина посвятили в мушкетёры

Россиянин гордится новым титулом, который носят король Швеции, князь Монако, принц Датский и Леонардо Ди Каприо.

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что сбылась мечта его детства — его посвятили в мушкетёры. Почётный титул ему присвоило Общество мушкетёров Арманьяка, которое было создано в 1951 году во французской провинции Гасконь.

— Все мы в детстве зачитывались романами Дюма, и, конечно, все мальчики мечтали быть мушкетёрами, и я не исключение. Разве мог я тогда предположить, что это произойдёт со мной многие годы спустя, — написал продюсер в "Инстаграме".

По словам Пригожина, на церемонии присутствовали выдающиеся политики, деятели искусства и бизнесмены. Среди них — посол Франции в РФ Сильви Берманн, французский политик герцог Эмери де Монтескью, потомок рода д'Артаньяна, сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии Брернар Лозе.

Продюсер признался, что гордится новым титулом, который носят король Швеции, князь Монако, принц Датский, Леонардо Ди Каприо и многие россияне.

Ранее Лайф писал, что Netflix занялась созданием нового фильма, в основе которого будет роман Александра Дюма "Три мушкетёра".