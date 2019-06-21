"Роскосмос" перенёс запуск ракеты "Протон-М"

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Фото © КЦ "Южный" / ЦЭНКИ

В связи с выявленным в ходе проверки замечанием Государственная комиссия перенесла запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и российской астрофизической обсерваторией "Спектр-РГ". Об этом сообщили Лайфу в "Роскосмосе".

При подготовке ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и космической обсерваторией "Спектр-РГ" было выявлено замечание, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что первая в 2019 году ракета "Протон-М" стартовала с космодрома Байконур 30 мая в 20:42. Она вывела на орбиту спутник связи "Ямал-601".

В этом году планируется ещё пять пусков "Протонов", один из которых был намечен сегодня, 21 июня, в 15:17.

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