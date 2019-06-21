Skoda отзывает автомобили в России из-за проблем с подушками безопасности

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Фото © VK / ŠKODA Russia

В компании пояснили, что в случае ДТП механизм может сработать слишком медленно.

Чешский автоконцерн Skoda принял решение отозвать с российского рынка для ремонта 24 автомобиля Octavia, Superb, Kodiaq. Об этом говорится в официальном сообщении Росстандарта.

Подушка безопасности водителя в случае срабатывания может надуться недостаточно быстро, — уточнили в агентстве.

Отзыву подлежат автомобили, проданные в 2018–2019 годах. Если специалисты обнаружат брак, машины бесплатно отремонтируют в дилерском центре.

Ранее сообщалось, что из-за похожих проблем компания BMW отзывает в РФ 315 автомобилей модели X7 (G07).

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