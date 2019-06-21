Skoda отзывает автомобили в России из-за проблем с подушками безопасности

Чешский автоконцерн Skoda принял решение отозвать с российского рынка для ремонта 24 автомобиля Octavia, Superb, Kodiaq. Об этом говорится в официальном сообщении Росстандарта.
— Подушка безопасности водителя в случае срабатывания может надуться недостаточно быстро, — уточнили в агентстве.
Отзыву подлежат автомобили, проданные в 2018–2019 годах. Если специалисты обнаружат брак, машины бесплатно отремонтируют в дилерском центре.
Ранее сообщалось, что из-за похожих проблем компания BMW отзывает в РФ 315 автомобилей модели X7 (G07).
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