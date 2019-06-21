СМИ: Лидер Грузии прерывает визит в Белоруссию из-за акции протестов в Тбилиси

Грузинский президент Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Минск и возвращается в Тбилиси. Журналисты из Грузии, которые ждали встречи со своим лидером в Доме правительства Белоруссии, также спешно покинули здание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в правительственных кругах Белоруссии.

По данным агентства, Зурабишвили направлялась в аэропорт, где уже дали разрешение на вылет ее самолета.

Лидер Грузии приехала в Минск 20 июня. В планах у нее была встреча президентом Белоруссии Александром Лукашенко, главой правительства и председателями обеих палат парламента. Кроме того, Зурабишвили ждали на церемонии открытия II Европейских игр в качестве почетного гостя.

В этот же день несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре грузинского Тбилиси с требованием об отставке главы МВД и председателя парламента. Участники акции также предприняли попытку штурма здания. Сотрудники полиции разогнали митинг, использовав слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты