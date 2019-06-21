Рыси Чип и Гайка из Московского зоопарка в третий раз стали родителями

Пока заботливая мама не подпускает к детёнышам посторонних. Она регулярно переносит их из одного укрытия в другое.

У пары восточносибирских рысей Чипа и Гайки в Московском зоопарке родилось два котёнка. Помимо них у усатых родителей есть ещё четверо детей — годовалые самки Бусинка и Тыковка и самцы Зигфрид и Тристан. О пополнении в рысином прайде сообщили в пресс-службе зоосада.

— Сейчас малышам всего лишь месяц от роду, и всё своё время они проводят рядом с матерью... Пока что заботливая мама-рысь не подпускает к детёнышам посторонних. Она регулярно переносит котят из одного укрытия в другое, — рассказали в зоопарке.

Рысята весят примерно по 500 грамм. Старшие братья и сёстры проявляют к новорождённым большое любопытство — подходят и обнюхивают. Посетители зоопарка смогут увидеть детёнышей только через пару месяцев.

Увидеть новорождённых рысят и понаблюдать за их взрослыми сородичами можно в "Кошачьем ряду", расположенном на старой территории зоосада.

Ранее Лайф писал, что в Московском зоопарке родились краснокнижные винторогие козлята.