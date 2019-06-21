На "Армии-2019" покажут секретную бронетехнику

Также гости форума смогут увидеть танк Т-90МС, модернизированный Т-72, БМПТ-72 и двухзвенный гусеничный тягач ДТ-10ПМ.

Корпорация "Уралвагонзавод" покажет свои секретные разработки в сфере бронетехники на закрытой части международного военно-технического форума "Армия-2019", который пройдёт в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Некоторые перспективные образцы вооружения (перечень засекречен) в действии продемонстрируют военным специалистам на закрытых показах. А танки Т-72Б3, БМП-1АМ, двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ и другая техника будет доступна всем, — рассказали в корпорации.

Посетители форума смогут увидеть пять образцов техники: танк Т-90МС, модернизированный Т-72 с системой управления огнём с тепловизионным прицелом, БМПТ-72, а также двухзвенный гусеничный тягач ДТ-10ПМ.

Ранее сообщалось, что на международном форуме "Армия-2019" покажут боевого робота "Паладин" на шасси БМП-3.