В США госпитализировали медиамагната Руперта Мёрдока

Однако это не помешает миллиардеру провести заседание совета директоров, назначенное на 21 июня.

В США госпитализировали американского медиамагната Руперта Мёрдока. Об этом сообщает телеканал CNN.

88-летний миллиардер около трёх недель назад заболел пневмонией. Сейчас он находится в больнице Лос-Анджелеса. Отмечается, что Мёрдок чувствует себя значительно лучше.

Несмотря на госпитализацию, медиамагнат планирует провести заседание совета директоров, назначенное на 21 июня. Правда, встреча пройдёт в режиме телеконференции.

Мёрдок является основателем медиахолдинга News Corporation, в который в разное время входили издания The Wall Street Journal, New York Post, а также киностудия 20th Century Fox. Согласно последним данным, его состояние превышает 7,3 миллиарда долларов.

В прошлый раз проблемы со здоровьем у Мёрдока были в январе 2018 года. Тогда он попал в больницу с серьёзной травмой спины.