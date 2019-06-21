Россиян призвали воздержаться от поездок в Грузию

Российских туристов призывают воздержаться от поездок в Грузию. Как пояснил сенатор Владимир Джабаров, лучше дождаться, пока в стране стабилизируется ситуация.

— Я бы на месте российских туристов пока воздержался от посещения Тбилиси, хотя Грузия за последние годы стала одним из любимых мест для поездок россиян. Зачем рисковать? Пусть сначала грузинские власти урегулируют ситуацию, — приводит слова Джабарова РИА "Новости".

Сенатор не исключает, что ситуация в Грузии будет накалена и в ближайшие дни. При этом происходящее в Тбилиси он называет внутренним делом страны.

— Россия была использована как повод для выступления оппозиции, — считает Джабаров.

20 июня несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре грузинского Тбилиси с требованием об отставке главы МВД и председателя парламента. Участники акции также предприняли попытку штурма здания. Сотрудники полиции разогнали митинг, использовав слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты.