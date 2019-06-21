Блогер Катя Адушкина рассказала, о чём переживала на прямой линии с Путиным

Девушка сравнила свои эмоции с теми, которые она испытывает, когда отвечает учителю в школе.

Блогеру Кате Адушкиной с 8-миллионной аудиторией в соцсетях накануне в числе других удалось задать вопрос президенту во время прямой линии. Девушка спросила о раздельном сборе мусора. По словам 15-летней Кати, она очень волновалась.

— Я очень переживала, что во время трансляции что-то пойдёт не так: камера перестанет работать или я что-то перепутаю. Волнение было схоже с тем, которое я испытываю в школе, когда отвечаю учителю, — передаёт её слова Peopletalk в Telegram.

Катя призналась, что звонок президенту стал для неё очень необычным опытом. По её словам, после эфира ей оборвали телефон звонками с поздравлениями.

Напомним, свой вопрос президенту задал и автор канала "Дневник хача" Амиран Сардаров. Блогер спросил Путина о законе, который касается надёжного Рунета. Также Сардаров успел во время прямой линии прорекламировать свою шаурму, за что получил похвалу Путина.