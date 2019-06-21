Глава грозненского "Мемориала" вышел на свободу по УДО

Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев вышел из колонии по УДО. У ворот колонии-поселения его встречали родные, коллеги и адвокаты.

Как уже сообщал Лайф, ходатайство об УДО было удовлетворено 10 июня на выездном заседании Шалинского районного суда Чечни, которое состоялось в колонии-поселении в Аргуне.

Напомним, в январе 2018 года главу чеченского отделения "Мемориала" задержали с наркотиками. В итоге в марте этого года суд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения, признав его виновным в хранении наркотиков в крупном размере.