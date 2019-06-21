Туристы спасли косулёнка, который сорвался со скалы на Байкале

Детёныша пришлось сначала на руках отнести до ближайшего села, а затем на машине довезти до Иркутска.

В иркутский зоопарк принесли раненого косулёнка, который сорвался со скалы на Кругобайкальской железной дороге. Сейчас за жизнь двухнедельного детёныша борются ветеринары. Об этом рассказали Лайфу в пресс-службе зоосада.

— Со скалы сорвался маленький косулёнок и на глазах у отдыхающих пролетел несколько десятков метров, ударяясь о камни. Травмированное животное пришлось доставать из-за подпорной стенки и больше 10 км нести на руках до Култука. Потом на машину и быстрее в Иркутск, — сообщили в зоопарке.

В результате падения детёныш получил много повреждений, но все достаточно терпимые. Опасения у ветеринаров вызывают проблемы раненого зверя с дыханием — часть воздуха попадает под кожу через пробитые воздухоносные пути. Однако есть надежда, что удастся спасти косулёнка.

Ранее сообщалось, что в Норильске местные зоологи вместе с коллегами из парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали истощённую белую медведицу.