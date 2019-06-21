В Хабаровске семья под видом иммунной добавки питалась личинками паразитов

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Фото © Instagram / kit_aybolit

Люди поверили положительным отзывам в Интернете о "волшебной силе мощного иммуностимулятора".

Желание улучшить иммунитет нетрадиционным способом обернулось тяжёлыми последствиями для семьи из Хабаровска. Росздравнадзор сообщает, что под видом иммуностимулятора родители употребляли сами, а также кормили ребёнка личинками червей-паразитов.

В настоящее время врачи КГБУЗ "ГКБ № 10 Хабаровска" борются за жизни членов семьи, попавших в медучреждение с диагнозом "трихинеллёз", — сообщает ведомство.

Псевдовакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели всю семью госпитализировали в тяжёлом состоянии.

За автора "вакцины", ветеринара по образованию, взялись правоохранительные органы Хабаровского края.

В начале этого года сразу тридцать курсантов Суворовского училища в Ульяновске подхватили лёгочных паразитов.

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